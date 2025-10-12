कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नाशिक, चांदवड, सिन्नर मधुन येणाऱ्या फुलांच्या गाड्यांवर बंदी घाला
कल्याण फुलबाजारात बाहेरच्या व्यापाऱ्यांमुळे त्रास
नाशिक, चांदवड, सिन्नर येथून येणाऱ्या फुलांच्या गाड्यांमुळे स्थानिकांचा व्यवसाय धोक्यात
कल्याण, ता. १२ (वार्ताहर) : ऐन सणाच्या वेळेस कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात नाशिक, चांदवड, सिन्नर येथून फुलांच्या गाड्या येतात. त्यामुळे येथील स्थानिक शेतकरी व व्यापारी यांच्या व्यवसायावर परिणाम होतो. म्हणून बाजार समितीने बाहेरून येणाऱ्या गाड्यांवर बंदी घालावी, अशी मागणी फुल मार्केट व्यापारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक काशिनाथ नरवडे, फुल मार्केट व्यापारी संघटनेचे मधुकर मासेरे, सचिन सईद, बाळू गायकवाड, अतुल धुमाळ आदींसह शेतकरी व व्यापारी उपस्थित होते.
कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात फुल मार्केट आहे. येथे ठाणे जिल्ह्यातील व आजुबाजूच्या परिसरातील शेतकरी व व्यापारी फुलांचा व्यवसाय करतात. याबाबत फुल मार्केट व्यापारी संघटनेचे बाळू गायकवाड यांनी म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही फुलांचा व्यवसाय करतो. या भागातील शेतकरी व व्यापारी आम्हाला बारामाही फुले पुरवितात, परंतु सणाच्या वेळेस म्हणजे गौरी गणपती, दसरा व दिवाळी वेळेस नाशिक, चांदवड व सिन्नर येथील एजंट व्यापारी फुलांच्या चारशेच्या आसपास गाड्या घेऊन रात्री येतात. यामुळे येथे बारामाही व्यवसाय करणाऱ्या शेतकरी व व्यापारी यांच्या व्यवसावर मोठा परिणाम होतो.याची बाजार समितीच्या संचालक मंडळानी दखल घेऊन स्थानिक शेतकरी व व्यापारी यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करावा व नाशिक, चांदवड, सिन्नर येथील येणाऱ्या फुलांच्या गाड्यांवर बंदी घालावी, असे सांगितले.
रहदारीस त्रास
नाशिक, चांदवड व सिन्नर येथील एजंट व्यापारी फुलांच्या चारशेच्या आसपास गाड्या घेऊन रात्री येतात. बाजार समितीच्या आवारात गाड्या लावतात. त्यामुळे रहदारीला त्रास होतो, तसेच वाहतूक कोंडीही मोठ्या प्रमाणावर होते. हे बाहेरचे व्यापारी ऐन सणासुदीच्या वेळेस गाड्या घेऊन येतात, असेही बाळू गायकवाड यांनी म्हंटले आहे.
