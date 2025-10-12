कल्पेश देसाई यांचा शिवसेना ठाकरे गटात प्रवेश
कल्पेश देसाई यांचा शिवसेना ठाकरे गटात प्रवेश
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : शिवसेना उपनेते विजय साळवी यांच्या पुढाकाराने कल्याण पश्चिमेतील युवा उद्योजक तथा समाजसेवक कल्पेश देसाई व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मातोश्री येथे ठाकरे पक्षात प्रवेश केला. यावेळी पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत केले.
कल्पेश देसाई यांच्यासमवेत भाजपा उपजिल्हाध्यक्ष प्रमोद खंडागळे, राष्ट्रवादीचे सुरज सोनावणे, शिंदे गटाचे हर्ष लब्दे आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश शेट्टी यांनी देखील विजय साळवी यांच्या उपस्थितीत ठाकरे पक्षात प्रवेश केला. यावेळी शिवसेना उपनेते विजय साळवी, भिवंडी लोकसभाप्रमुख साईनाथ तारे, जिल्हाप्रमुख अल्पेश भोईर, कल्याण शहर प्रमुख बाळा परब आणि पदाधिकारी, शिवसैनिक उपस्थित होते.
कल्पेश देसाई हे कल्याण पश्चिममधील पॅनल क्रमांक पाचमधील बिर्ला कॉलेज विभागातील मोठे बांधकाम व्यवसायिक किशोर देसाई यांचा मुलगा आहे. त्यांच्या प्रवेशाने त्या पॅनेलमधील मनसेचे माजी नगरसेवक उल्हास भोईर, कल्पेश देसाई यांचे प्रभाग बळकट होणार असल्याची प्रतिक्रिया उपनेते विजय साळवी यांनी दिली.
