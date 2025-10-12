बनावट कागदपत्रप्रकरणी पोलिस शिपायाविरुद्ध गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : बनावट वैद्यकीय कागदपत्र सादर करून न्यायाधिकरणासमोर दिशाभूल केल्याप्रकरणी पोलिस शिपाई विवेक गणेश जाधव याच्याविरुद्ध नौपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विवेक जाधव यांची बदली नौपाडा पोलिस ठाण्यातून ठाणे शहर पोलिस मुख्यालयात करण्यात आली होती. त्यांनी या बदलीविरोधात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दावा दाखल केला होता. या दाव्यासोबत त्यांनी वैद्यकीय उपचारांबाबतचे कागदपत्र सादर करताना, ६ ऑगस्ट रोजी ती कागदपत्रे ठाणे पोलिस ठाण्यात सादर केल्याचे भासवणारे पत्र दाखल केले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय महाजन यांनी या पत्रातील तपशीलांची पडताळणी केली असता, त्यात नमूद करण्यात आलेली सही व शिक्का बनावट असल्याचे समोर आले. तक्रारदार पोलिस उपनिरीक्षक सुभाष माने आणि पोलिस हवालदार क्षीरसागर यांनी अशा कोणत्याही कागदपत्रांच्या प्राप्तीचे किंवा स्वाक्षरीचे खंडन केले. या प्रकरणी नौपाडा पोलिसांनी जाधव यांच्यावर गुन्हा दाखल केला असून, त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
