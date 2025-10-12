डोंबिवली एमआयडीसी मध्ये घोरपडीचे दर्शन
डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये घोरपडीचे दर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १२ ः डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये ३५ ते ४० वर्षांपूर्वी घोरपड, मुंगुस, साप असे विविध प्राणी दिसत होते. परंतु, आता सिमेंट कॉंक्रीटत्या जंगलात दर्शन दुर्लभ झाले आहे. मात्र, शनिवारी (ता. ११) सकाळी निवासी भागातील सर्व्हिस रस्त्याकडेला एका मोठ्या घोरपडीचे दर्शन झाल्यने पर्यावरण प्रेमींना सुखद धक्का बसल्याचे राजू नलावडे यांनी सांगितले. साधारण दोन ते अडीच फूट लांबीची ही घोरपड होती.
मानवी अतिक्रमण आणि शिकारीमुळे घोरपडीचे अस्तित्व कमी होत आहे. घोरपड ही शक्तिवान व ताकद असलेला सरपटणारा प्राणी असून त्याच्या मटण व तेलापासून संधिवात/मणक्याचे विकार बरे होतात असा समज आहे. परंतु, घोरपड ही संरक्षित वर्गात असल्याने तिची शिकार करणे कायद्याने गुन्हा आहे. घोरपड ही बिनविषारी असून तिच्यापासून माणसाला कुठलाही धोका नाही. पर्यावरणासाठी अशा प्राण्यांचे संरक्षण होणे अत्यंत आवश्यक आणि गरजेचे आहे असे नलावडे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.