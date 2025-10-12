स्टोअर मॅनेजरने लावला कंपनीला साडे आठ लाखांचा चुना ; गुन्हा दाखल
स्टोअर मॅनेजरकडून कंपनीलाची साडेआठ लाखांची फसवणूक
सकाळ वृतसेवा
ठाणे, ता. १२ : एका नामांकित मॉलमधील वॉव मोमो फूड्स प्रा.लि कंपनीच्या व्यवस्थापकाने कंपनीला सुमारे साडेआठ लाखांचा चुना लावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी कंपनीच्या ऑपरेशन मॅनेजर वीरेंद्र मांडवकर यांच्या तक्रारीनुसार वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नारायनपुरी गोसाई (२८) असे त्या व्यवस्थापकाचे नाव आहे.
वॉव मोमो फूड्स प्रा.लि कंपनीच्या मॅनेजर पदी नारायनपुरी गोसाई याची ७ जून २०२४ मध्ये नियुक्ती झाली होती. माल आणणे, खरेदी विक्री आणि आर्थिक व्यवहाराची नोंद ठेवणे असे काम गोसाई यांचे होते. १९ फेब्रुवारी रोजी कंपनीच्या ऑडिट मॅनेजर अझर पटेल यांनी केलेल्या ऑडिटमध्ये उत्पादनांच्या नोंदीमध्ये फेरफार करून आर्थिक रक्कमेची अफरातफर झाल्याचे निदर्शनास आले. गोसाई यांनी जून २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत स्टोअर मॅनेजर म्हणून आठ लाख ४८ हजार रुपयांचे अफरातफर केल्याचे समोर आले. याबाबत गोसाई यांना विचारणा केला असता त्यांनी ग्राहकांना दिलेला ऑर्डरप्रमाणेच प्रॉडक्ट देऊन त्याची रक्कम ही रोख स्वरूपात घेऊन त्यांना बिल न देता ही त्यांच्याकडेच ठेवल्याची कबुली दिली. याप्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजकुमार वाघचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे
