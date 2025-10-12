दीड कोटींच्या एमडीप्रकरणी आणखी दोघांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ ः दीड कोटींहून अधिक किमतीच्या एमडी प्रकरणात ठाणे गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आणखी दोघांना अटक केली आहे. तसेच यापूर्वी अटक केलेल्या पालघरच्या कुडूस येथील मोहनलाल जोशी ऊर्फ शर्मा याच्या मुलीसह त्यांना एमडी पावडर पुरवणाऱ्याचा समावेश आहे. ते दोघे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असल्याची माहिती ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन गायकवाड यांनी दिली.
पालघर जिल्ह्यातील कुडूस येथून मुंब्र्यात एमडी पावडर विक्रीसाठी आलेल्या मोहनलाल जोशी ऊर्फ शर्मा याला मुंब्रा बायपास उड्डाणपूल येथे १८ जुलैला ताब्यात घेतले. तसेच त्यांच्या कारच्या झाडाझडतीत एक किलो २०९ ग्रॅमचा एमडी मिळून आला. त्याची किंमत सुमारे एक कोटी ६९ लाख २६ हजार रुपये असून मोहनलाल हा मेडिकलचा मालक असल्याची माहिती पुढे आली. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना, गुन्ह्यात मोहनलालची मुलगी निखिता (वय २६) ही मदत करत असल्याची माहिती पुढे आल्यावर तिला अटक केली. मोहनलालला एमडी पावडर ही भिवंडीमधील अतिक गोरे (वय ४२) हा पुरवत असल्याचे तपासात समोर आल्यावर त्यालाही अटक केली आहे. निखिताचे शिक्षण बी. फार्मापर्यंत झाले असून ती वडिलांना मदत करायची, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
