अखेर रखडलेल्या रस्त्यांच्या कामांना गती;
अखेर रखडलेल्या रस्त्यांच्या कामांना गती
आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या हस्ते १३७ कोटींच्या विकासकामांचे भूमिपूजन
कर्जत/कैलास म्हामले, ता. १२ (बातमीदार) : कर्जत तालुक्यातील नेरळ परिसरातील नागरिकांसाठी शनिवार (ता. ११) हा दिवस विकासाचा नवा अध्याय घेऊन आला. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या रस्त्यांच्या कामांना अखेर गती मिळाली असून, तब्बल १३७ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकासकामांचे भूमिपूजन आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या हस्ते साई मंदिर परिसरात उत्साहात पार पडले.
या कामांमध्ये दामत गेट ते आंबिवली पेशवाई मार्ग, साई मंदिर ते सुगवे रस्ता आणि माथेरान स्वागत कमानी ते पोहीगाव रस्ता या तीन प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण समाविष्ट आहे. या कामांच्या पूर्णत्वामुळे नेरळ शहरातील वाहतूक कोंडी कायमची संपुष्टात येणार असून, नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कार्यक्रमात बोलताना आमदार महेंद्र थोरवे म्हणाले, ‘‘कर्जतचा शाश्वत विकास हाच आमचा ध्यास आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने वाढणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. काही लोक केवळ टीकेत वेळ घालवतात, पण आम्ही मात्र जनतेच्या विकासासाठी सातत्याने काम करीत आहोत.’’ ते पुढे म्हणाले, की नेरळ रेल्वे गेट परिसरातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून येथे उड्डाणपूल उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच नेरळ बसस्थानक परिसरात प्रवाशांसाठी ई-टॉयलेट सुविधा उभारण्याचेही नियोजन करण्यात येत आहे.
याप्रसंगी माजी पंचायत समिती सभापती तथा युवासेना तालुकाप्रमुख अमर मिसाळ आणि कोल्हारे सरपंच महेश विरले यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाला माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुरेशदादा टोकरे, तालुकाप्रमुख सुदामदादा पवाळी, युवासेना जिल्हाप्रमुख प्रसाद दादा थोरवे, तालुका संघटक शिवराम बदे, उप तालुकाप्रमुख शरद ठाणगे, भरत डोंगरे, विभागप्रमुख रत्नाकर बडेकर, विलासदादा हजारे, ज्ञानेश्वर दादा भगत तसेच महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्या आणि असंख्य शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आता नेरळ शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त होतील आणि वाहतूक सुरळीतपणे चालेल, असा विश्वास उपस्थित नागरिकांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.