ऑक्टोबर सेवा सप्ताहानिमित्त विविध उपक्रम

कासा, ता.१२ (बातमीदार) : लायन्स क्लब ऑफ डहाणूतर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ऑक्टोबर सेवा सप्ताह उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. गुरुवार (ता.९) सामाजिक बांधिलकी जपत विविध सेवा उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. गुरुवारी (ता. २) डहाणूतील गरजू नागरिकांना मोफत जेवण वाटप करण्यात आले, तसेच नवरात्र उत्सवाचे आयोजनही करण्यात आले होते. शुक्रवारी (ता. ३) मूकबधिर शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिठाई वाटपाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यानंतर शनिवारी (ता. ४) के. के. मिस्त्री हायस्कूल येथे साफसफाई व वृक्षारोपण कार्यक्रम पार पडला. डहाणू उपजिल्हा रुग्णालयातील सुमारे १०० रुग्णांना फळे व बिस्किटांचे वाटप करण्यात आले. तसेच मूकबधिर शाळेतील विद्यार्थ्यांना भोजन, शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. या उपक्रमासाठी अशोक गुप्ता यांनी मोलाचे सहकार्य केले. या कार्यक्रमांना लायन्स क्लबचे अध्यक्ष भूपेन बारी, सचिव जिग्नेश ठक्कर, खजिनदार नलिन पटेल, उपाध्यक्ष सचिन शेठ, माजी अध्यक्ष संजय पाटील, बाळासाहेब कांबळे, ब्रिजेस चंपानेरी, माजी अध्यक्ष तेजस पोंदा, किशोर बारी, तसेच मूकबधिर शाळेचे शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित होते.
