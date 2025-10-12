वसई-विरारमध्ये शालेय कबड्डी स्पर्धा उत्साहात
वसई-विरारमध्ये शालेय कबड्डी स्पर्धा उत्साहात
विरार, ता. १२ (बातमीदार): क्रीडा व युवक संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, जिल्हा क्रीडा परिषद पालघर आणि वसई-विरार शहर महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या शालेय कबड्डी स्पर्धा मोठ्या उत्साहात आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडल्या. स्पर्धांचे आयोजन नालासोपारा (प.) येथील छेडा नगरमधील खुला रंगमंच हॉल येथे करण्यात आले होते. या स्पर्धांमध्ये १४, १६ आणि १९ वर्षांखालील मुले व मुली यांच्या कबड्डी स्पर्धांचा समावेश होता.
स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संघांना प्रथम क्रमांकास गोल्ड मेडल, द्वितीय क्रमांकास सिल्वर मेडल, तृतीय क्रमांकास ब्राँझ मेडल दिले जाणार आहे. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी महापालिकेच्या क्रीडा विभागाचे उप आयुक्त अजित मुठे, क्रीडा समन्वयक व कर्मचारी उपस्थित होते. तसेच शालेय क्रीडा समितीचे प्रमुख, सदस्य, व सल्लागार शिक्षक यांचीही सक्रिय उपस्थिती लाभली. ही स्पर्धा विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडाविषयी आवड निर्माण करण्यास व त्यांच्यातील कौशल्य विकसित होण्यास उपयुक्त ठरली आहे, असे आयोजकांकडून सांगण्यात आले.
