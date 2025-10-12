प्रतिभावान खेळाडूची झुंज अपयशी
प्रतिभावान खेळाडूची झुंज अपयशी
तुर्भेतील क्रिकेटपटू किशोर वरकचा उपचारादरम्यान मृत्यू
नवी मुंबई, ता. १२ (वार्ताहर) ः जुन्या वादातून झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात किशोर वरक (२९) तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. संगमेश्वर तालुक्यातील आंबेड गावचा रहिवासी असलेला किशोर चांगला क्रिकेटपटू असल्याने प्रतिभावान खेळाडूचा बळी गेल्याची भावना आहे.
तुर्भे सेक्टर २१ मध्ये जुना वाद मिटविण्याच्या बहाण्याने विक्रम ऊर्फ विकी पाटीलने आशुतोष धुर्वेला घरी बोलावले होते. किशोर वरक आणि विकी कांबळे मध्यरात्री आशुतोषच्या घरी गेले होते. त्या वेळी विकी पाटील, त्याची पत्नी चारुशिला, तसेच मित्र संकेत लाड (लाडू), ओंकार वाघमारे (गण्या), वेदांत ऊर्फ विश्वेश घरत, झकील शेख, मौलाली ऊर्फ मौला भंडर यांनी तिघांवर क्रिकेट बॅट, फायबर रॉडने हल्ला केला. या हल्ल्यात किशोर गंभीर जखमी झाला होता, तर आशुतोष धुर्वे, विकी कांबळेलाही दुखापत झाली होती. किशोरवर वाशीतील एमजीएम हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते; परंतु किशोरने रविवारी दुपारी अखेरचा श्वास घेतला.
हत्येचा गुन्हा दाखल
एपीएमसी पोलिसांनी विक्रम ऊर्फ विकी पाटील (३५), संकेत लाड (३७), विश्वेश घरत (२२), झकील शेख (१९) मौला भंडर (२६), मौला मकरंद (२६) अशा सहा जणांना या प्रकरणात अटक केली होती; पण किशोरच्या मृत्यूनंतर आता पोलिसांनी सर्व आरोपींवर हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.
