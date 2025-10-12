एल्फिन्स्टन पूल बधितांना लवकरच मिळणार घरे
एल्फिन्स्टन पूलबाधितांना लवकरच मिळणार घरे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी एल्फिन्स्टन येथे सध्याचा पूल काढून डबल डेकर पूल उभारला जाणार आहे. त्यामुळे बाधित होत असलेल्या एल्फिन्स्टन येथील बाधित रहिवाशांना लवकरच हक्काची घरे मिळणार आहेत. म्हाडाने सुचवलेल्या ११९ घरांची एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली असून, ८३ घरांची निवड केली आहे.
दादर, प्रभादेवी, वडाळा, लोअर परळ या भागांत ही घरे असून, त्याचे रहिवाशांना वाटप करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएवर असणार आहे. एल्फिन्स्टन येथे उभारल्या जाणाऱ्या पुलाच्या कामामुळे बाजूलाच असलेल्या हाजी नुरानी आणि लक्ष्मी निवास या दोन इमारती बाधित होणार आहेत. लक्ष्मी निवास या इमारतीत ६०, तर हाजी नुरानी या इमारतीत २३ रहिवासी आहेत. संबंधित रहिवाशांनी आपल्याला आहे त्याच परिसरात घरे मिळावीत, अशी मागणी केली होती. तसेच पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय एल्फिन्स्टन पूल तोडू देणार नाही, अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली होती. त्याची दखल घेत एमएमआरडीएने परिसरात असलेल्या म्हाडाच्या घरांत पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने ११९ घरांची यादी एमएमआरडीएला दिली होती. त्याची नुकतीच एमएमआरडीए आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. त्यातील ८३ घरांची निवड एमएमआरडीएने केली आहे. यातील काही घरे चार-पाच वर्षांपासून बंद असल्यामुळे त्याची दुरुस्ती म्हाडामार्फत केली जाणार आहे. त्यानंतर ही घरे एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केली जाणार असल्याची माहिती म्हाडाच्या अधिकाऱ्याने दिली.
