नेरूळमधील गतिरोधक बनले अपघाताचे आमंत्रण
नेरूळमधील गतिरोधक बनले अपघाताला आमंत्रण
स्थानिक नागरिकांचा संताप; त्वरित दुरुस्त करण्याची मागणी
जुईनगर, ता. १६ (बातमीदार) ः नेरूळ सेक्टर १० परिसरातील रस्त्यांवरील गतिरोधक सध्या वाहनचालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. पावसाळ्यानंतर या गतिरोधकांची अक्षरशः चाळण झाल्याने ते अतिधोकादायक बनले आहेत. काही ठिकाणी गतिरोधक असल्याचे नावापुरते चिन्ह शिल्लक राहिले असून, काही ठिकाणी खड्ड्यांनी त्यांची जागा घेतली आहे. त्यामुळे दररोज शेकडो वाहनचालकांना या रस्त्यावरून जाताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
गुडविल इमारतीपासून ते साईबाबा हॉटेलपर्यंतच्या मुख्य रस्त्यावर एकूण तीन ते चार गतिरोधक आहेत; मात्र यापैकी एकही योग्य अवस्थेत नाही. पावसाच्या पाण्याने गतिरोधकांचा बराचसा भाग वाहून गेला असून, खडबडीत भाग उरला आहे. त्यामुळे दुचाकी, चारचाकी वाहनचालकांना वेग कमी करूनही जोराचा धक्का बसतो. अनेक चालकांच्या पाठीच्या दुखण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. टायर, सस्पेन्शन आणि वाहनांच्या चाकांचे नुकसान होत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. एनएल-१ आणि एनएल-२ मधील हा रस्ता सतत वर्दळीचा असल्याने येथे वाहतूक कोंडी निर्माण होते. दोन्ही बाजूंनी उभ्या असलेल्या वाहनांमुळेही वाहतुकीचा वेग मंदावतो. त्यातच गतिरोधकांची दयनीय अवस्था अधिकच त्रासदायक ठरत आहे. पालिकेकडून पावसाळ्यानंतर रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याचे काम नेहमी केले जाते; मात्र गतिरोधकांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.