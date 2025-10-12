शहापूरच्या हमीद शेख यांची माणुसकीची भिंत
मुरबाड, ता. १२ (वार्ताहर) : शहापूर-किन्हवली येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्य हमीद शेख यांनी ‘मानव सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा’ हे ब्रीदवाक्य कृतीतून सिद्ध करून दाखवले आहे. त्यांनी मुरबाड रस्त्यावर अनेक दिवसांपासून भटकणाऱ्या एका मनोरुग्णाची केलेली निःस्वार्थ सेवा सध्या शहापूर आणि मुरबाड परिसरात माणुसकीचे उत्तम उदाहरण ठरली आहे.
तालुक्यातील सरळगाव-किन्हवली रस्त्यावर अंदाजे ३० वर्षांचा एक मनोरुग्ण भटकत होता. त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय होती. फाटके, मळके कपडे, वाढलेली दाढी आणि केस, कित्येक दिवसांची अंघोळ नसल्यामुळे अंगाला येणारा उग्र वास, वाढलेली नखे. हा मनोरुग्ण कचराकुंडीत पडलेले मिळेल ते अन्न खाऊन भादाणे संगम परिसरात फिरत होता. शेख यांना तो व्यक्ती नेहमी रस्त्यात दिसायचा. अखेर त्यांनी त्याला भादाणे फाटा येथे शोधले. ही व्यक्ती बहिरी व मुकी असल्याने त्यांच्याशी संवाद साधणे शक्य नव्हते.
शेख यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने त्याला मदत करण्याचा निश्चय केला. त्यांनी मनोरुग्णाचे वाढलेले केस कापले. स्वच्छ अंघोळ घातली. हभप सुदाम वेखंडे, दीपक पडवळ आणि चंद्रकांत गायकर यांनी त्या व्यक्तीची नखे कापली. नवीन कपडे घातले. सोबत आणलेले जेवण आणि फळे त्याला प्रेमाने खाऊ घातले. तो राहत असलेला परिसर संगम बस स्थानक स्वच्छ केले आणि त्याला अंथरुण-पांघरूण दिले. शेख महाराष्ट्र राज्य पुरस्कृत पोलिस मित्र असून, आधार फाउंडेशनचे शहापूर तालुकाध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत आहेत.
