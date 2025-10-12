केडीएमसी श्वान निर्बिजीकरण केंद्राची दुरावस्था
पालिका श्वान निर्बीजीकरण केंद्राची दुरवस्था
भिंतीला चिरा, उखडलेल्या फरशा, पिंजऱ्याला गंज
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १२ ः कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या श्वान निर्बीजीकरण केंद्राची पडझड होऊन दुरवस्था झाली आहे. भिंतीला चिरा, उखडलेल्या फरशा, श्वानांच्या पिंजऱ्याला लागलेला गंज अशी काहीशी अवस्था या केंद्राची झाली आहे. यामुळे केंद्रात श्वानांचे हाल होत असल्याची तक्रार प्राणिमित्र करीत आहेत.
कल्याण पश्चिमेला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजूला पालिकेचे श्वान निर्बीजीकरण केंद्र आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून याची डागडुजी करण्यात आलेली नाही. केंद्राच्या बाजूला मोठा नाला आहे. पावसाळ्यात केंद्राच्या बाजूला नाल्यालगतची संरक्षक भिंत कोसळली आहे. त्यामुळे मुसळधार पावसामुळे नाल्यातील पाणी काही वेळेस केंद्रातदेखील शिरत होते. यामुळे श्वानांना वाचविण्यासाठी पिंजरे उंचीवर व एकमेकांवर ठेवण्यात आले असल्याची माहिती प्राणीप्रेमींनी दिली.
केंद्राच्या दुरवस्थेसोबतच या केंद्रातील कामही योग्य पद्धतीने होत नसल्याची तक्रार प्राणीप्रेमी करीत आहेत. श्वान पकडण्यासाठी केंद्रात एकच वाहन आहे. भटके श्वान पकडण्याची कार्यवाही केंद्राकडून केली जात नाही. शिवाय येथे श्वानांचे खाण्याचे हाल होतात. निर्बीजीकरण केलेल्या श्वानाला विहित दिवसांत त्याच्या हद्दीत सोडावे लागते. पण त्याच्यामुळे इतर भटक्या श्वानांना संसर्ग होणार नाही याची काळजी घेतली जात नाही, अशा तक्रारीदेखील प्राणिमित्र करीत आहेत.
प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे
निर्बीजीकरण केंद्राची वास्तू खूप जुनी झालेली आहे. या केंद्राच्या दुरुस्तीसंदर्भातील प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे देण्यात आला आहे. भटके श्वान पकडण्याची कार्यवाही नियमित केली जाते. श्वानांचे पिंजरे खराब झाले आहेत, त्याविषयी वरिष्ठांना कळविले असल्याचे केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे.
