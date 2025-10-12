हवामान बदलामुळे सर्दी-तापाची तक्रारी वाढल्या
वाशी, ता. १२ (बातमीदार) : मान्सून माघारीनंतर नवी मुंबईत तापमानात चढ-उतार सुरू झाले आहेत. दिवसा वाढलेला उष्मा आणि रात्री जाणवणारी थंडगार हवा यामुळे नागरिकांमध्ये सर्दी, खोकला, अंगदुखी, ताप, डोकेदुखी अशा तक्रारींचा आलेख वाढला आहे. अनेक नागरिकांना ही लक्षणे आठवडाभरापेक्षा अधिक काळ जाणवत असून, त्याचा परिणाम दैनंदिन कामकाजावरही होतो आहे.
पावसाळ्यात मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया यांसारख्या कीटकजन्य आजारांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. मात्र पावसाळ्यानंतर हवामानातील बदलामुळे आता व्हायरल संसर्गांचे प्रमाण वाढले आहे. सतत येणाऱ्या शिंका, सर्दी-खोकला, अंगदुखी, थकवा यांसारख्या तक्रारी रुग्णांमध्ये सामान्य दिसत आहेत. यामुळे आरोग्यावर मोठा परिणाम होत आहे. हवामानातील अचानक बदलामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. विशेषतः लहान मुले, वयोवृद्ध नागरिक आणि गर्भवती महिला या गटाने स्वत:ला जास्त काळजी घेणे आवश्यक आहे. पुरेशी झोप, संतुलित आहार, स्वच्छतेकडे लक्ष देणे तसेच हात धुण्याची सवय ठेवणे यावर भर देणे महत्त्वाचे आहे. फिजिशिअन डॉ. प्रतीक तांबे यांनी सांगितले, की लक्षणे दीर्घकाळ टिकल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. औषधोपचाराचा पूर्ण कोर्स घेणे, ताप आणि अंगदुखीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तसेच काही वेळा व्हायरल संसर्गाची लक्षणे डेंगी किंवा मलेरियासारख्या आजारांसारखी भासू शकतात.
कोणती खबरदारी घ्यावी
तापासह अंगदुखी किंवा प्लेटलेट्स कमी होण्याची लक्षणे दिसल्यास त्वरित तपासणी करणे आवश्यक आहे.
पुरेशी झोप आणि संतुलित आहार घेतल्यास रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते.
सर्वांगीण स्वच्छता जपणे, विशेषतः हात धुण्याची सवय ठेवा.
सर्दी, खोकला किंवा अंगदुखी दीर्घकाळ टिकल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
