दिवाळी खरेदीत बाहेर पडलेल्या मुंबईकरांचे मेगाहाल ; प्रवाशांना मनस्ताप !
मुंबई, ता. १२ ः दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला असतानाच रविवारी मुंबईकरांनी खरेदीसाठी बाजारपेठांकडे मोठ्या संख्येने धाव घेतली; मात्र या खरेदीच्या मोहिमेत रेल्वे ब्लॉकने अडथळा आणला. पश्चिम आणि हार्बर मार्गावरील ब्लॉकमुळे लोकल वाहतूक मंदावल्याने आणि लोकल गाड्या उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांना लोकल गर्दीचा सामना करावा लागला आहे.
हार्बर मार्गावर मध्य रेल्वेने कुर्ला ते वाशीदरम्यान देखभाल आणि दुरुस्ती कामांसाठी रविवारी ब्लॉक घेतला होता. त्यामुळे हार्बरवरील प्रवाशांना सीएसएमटी, दादर आणि वाशी या प्रमुख बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते मार्गाचा वापर करावा लागला. पश्चिम रेल्वेवर बोरिवली ते राममंदिरदरम्यान अप जलद मार्गावर आणि राममंदिर ते कांदिवलीदरम्यान पाचव्या मार्गिकेवर कामे करण्यात आली. त्यामुळे सकाळी १० ते दुपारी दोन वाजेपर्यंत चार तासांचा जम्बो ब्लॉक सुरू होता. या काळात काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या, तर काही लोकल गाड्या दुसऱ्या मार्गावर वळवण्यात आल्या. बोरिवली ते अंधेरीदरम्यान लोकल २० ते २५ मिनिटे उशिराने धावत होत्या. त्यामुळे खरेदीसाठी बाहेर पडलेल्या प्रवाशांना लोकलमधील प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागला. सणासुदीच्या काळात तरी ब्लॉक टाळावा, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.
प्रवाशांना आर्थिक फटका
पूर्व उपनगरातील मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी परिसरातील अनेक नागरिक दिवाळी खरेदीसाठी दादर बाजार गाठतात. कंदील खरेदीसाठी माटुंग्यातील प्रसिद्ध कंदील गल्ली, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि सुका मेवा घेण्यासाठी क्रॉफर्ड मार्केट, तर कपड्यांसाठी फॅशन स्ट्रीटला मोठी गर्दी होते; मात्र रविवारी रेल्वे ब्लॉक असल्याने अनेकांनी ॲपआधारित टॅक्सींचा आधार घेतला; पण या सेवांच्या भाड्यात वाढ झाल्याने प्रवाशांना मोठा आर्थिक फटका बसला.
