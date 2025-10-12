नवी मुंबईत नर्सरी प्रवेशासाठी पालकांची धावपळ
नवी मुंबईत नर्सरी प्रवेशासाठी पालकांची धावपळ
दिवाळीपूर्वीच शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू
तुर्भे, ता. १२ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील शाळांमध्ये २०२५–२६ शैक्षणिक वर्षाच्या नर्सरी प्रवेशासाठी अर्जांची लगबग दिवाळीपूर्वीच सुरू झाली आहे. शहरातील सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डांच्या शाळांनी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने प्रवेश अर्ज उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे पालकांची धावपळ आधीच सुरू झाल्याचे दिसते.
पूर्वीप्रमाणेच नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात होणे सामान्य आहे. मात्र नवी मुंबईतील शाळा सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाशी संलग्न असल्यामुळे या वर्षी प्रवेशाची प्रक्रिया दुसऱ्या शहरांच्या तुलनेत लवकर सुरू झाली आहे. काही शाळांची ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची मुदत १० ऑक्टोबर तर काही शाळांची १५ ऑक्टोबर आहे. पालक आता शाळांमध्ये चौकशीसाठी गर्दी करताना दिसून येत आहेत. यामध्ये वाशी, खारघर, उलवे, ऐरोली, मुलुंड, ठाणे अशा परिसरातील पालकांची मोठी उपस्थिती आहे. प्रशस्त शाळा इमारती, मोकळी मैदाने व आधुनिक सुविधांमुळे पालक नवी मुंबईत शिक्षण घेण्यासाठी आपल्या मुलांचा प्रवेश घेत आहेत. यावर्षी काही नामवंत शाळांनी एसएससी बोर्डाबरोबरच सीबीएसई बोर्डाची नर्सरी सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत आणखी उत्साह निर्माण झाला आहे. पालकांनी वेळेत अर्ज भरून आपला मुलगा–मुलगी इच्छित शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. शाळा प्रशासनानेही पालकांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मार्गदर्शन व शाळांमध्ये प्रवेश अर्जांची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल आणि पालकांना गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.