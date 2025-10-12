तालुक्यातील बळीराजा भात कापणीत मग्न
तालुक्यातील बळीराजा भातकापणीत मग्न
परतीच्या पावसामुळे नुकसान; मळणी-कापणी एकाच दिवशी
उरण, ता. १२ (वार्ताहर) : गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने थोडीशी उघडीप दिल्याने तालुक्यातील शेतकरी सध्या भातकापणीच्या कामात व्यग्र आहेत. यंदा ९० दिवसांच्या भातपिकाची कापणी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून, काही ठिकाणी एकाच दिवशी कापणी व मळणीचे काम उरकले जात आहे.
यावर्षी परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या आशांवर अक्षरशः पाणी फेरले. मुसळधार पावसामुळे भातपिके आडवी होऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी भात भिजल्याने उत्पादनात घट झाली आहे. दरम्यान, पावसाचा भरोसा नसल्याने आणि अजूनही हलक्या सरींची शक्यता असल्यामुळे शेतकरीवर्ग दिवसा उन्हातान्हात भातकापणी करण्यासाठी राबताना दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांसमोर वाढती मजुरी ही आणखी एक समस्या बनली आहे. मजुरांची टंचाई असल्याने जादा मजुरी देऊन काम करून घेतले जात आहे. वाढती महागाई, खतांचे आणि बी-बियाण्यांच्या वाढत्या दरांमुळे शेती परवडत नाही, तरीही अनेक शेतकरी परंपरेने शेती टिकवून ठेवत आहेत. भातकापणीचे काम जोरात सुरू असून, काही शेतकऱ्यांनी रात्रीच्या वेळीही कापणी सुरू ठेवली आहे. भात भिजून अधिक नुकसान होऊ नये, म्हणून तातडीने कापणी केली जात आहे. तालुक्यातील सर्व शेतकरीवर्ग पीक वाचवण्यासाठी झटत आहे.
..............
शेतकरी संतोष पाटील यांनी सांगितले, की या वर्षी भातपिक जोमाने आले होते; परंतु परतीच्या पावसाने सर्व पीक आडवे केले. आता थोडी उघडीप मिळाल्याने कापणी सुरू केली आहे. मजुरी महाग असली तरी पीक वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पावसाच्या अनिश्चिततेने बळीराजाचे आयुष्य नेहमीप्रमाणे कठीण बनवले असले तरी उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा जिद्दीचा आणि मेहनतीचा प्रवास मात्र अविरत सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.