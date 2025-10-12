राज्यातील वीज वितरणाचे जाळे मजबूत होणार
वीज वितरणासाठी महावितरणचा
खासगी संस्थेसोबत करार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः राज्याच्या विजेच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वीज वितरणाचे जाळे मजबूत करण्याबरोबर ग्रीडमध्ये स्थिरता आणण्यासाठी महावितरणने ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फाॅर पीपल अँण्ड प्लॅनेट या संस्थेसोबत करार केला आहे. त्यानुसार हरित ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी डेटा ॲनालिसिस करणे, ग्रीडचे डिजिटायझेशन करणे, एआयच्या मदतीने विद्युत उपकरणांची देखभाल केली जाणार आहे.
महावितरणकडे राज्यभरातून २७ हजार मेगावाॅट विजेची मागणी असून त्यामध्ये दरवर्षी वाढ होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा व्हावा म्हणून महावितरणकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फाॅर पीपल अँण्ड प्लॅनेट या संस्थेसोबत करार केला आहे. भविष्यात विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ॲडव्हान्स डेटा अनालिसिस आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. तसेच बॅटरी स्टोरेज सिस्टीमच्या माध्यमातून आणीबाणीच्या काळात जादाची वीज उपलब्ध करणे, वीज उपकरणांवर देखभाल ठेवून भविष्यातील बिघाड टाळणे आदी बाबींसाठी एआयचा वापर केला जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.