बेकायदेशीर भरावकामामुळे महामार्गावर वाहतुकीला अडथळा
बेकायदा भरावकामामुळे वाहतुकीला अडथळा
अपघातजन्य परिस्थिती, माफियांचा वाहनचालकांच्या जीवाशी खेळ
मनोर, ता. १२ (बातमीदार) : पालघरच्या पूर्व भागात भरावमाफियांची मुजोरी वाढली असून, पालघर मनोर महामार्गावर मातीचे ढिगारे टाकून वाहतुकीला अडथळे निर्माण केले जात आहेत. मनोर नोर मस्ताना नाक्यादरम्यानच्या रस्त्यालगतच्या मोक्याच्या भूखंडांवरील बेकायदा भरावातील मातीचे ढीग महामार्गावर टाकून वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला जात आहे तसेच अपघातजन्य परिस्थिती निर्माण करून भरावमाफियांकडून वाहनचालकांच्या जीवाशी खेळ केला जात आहे. रस्त्यावरील मातीचे ढीग हटवण्यासाठी वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांना पुढाकार घ्यावा लागत असल्यामुळे वाहनचालकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
पालघर-मनोर महामार्गावर मातीचे ढीग टाकून वाहनचालकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या भरावमाफियांवर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बेकायदा माती भराव कामाचे मोजमाप घेतले असून, दांडात्मक कारवाईसाठी तहसीलदार कार्यालयात पाठवला जाणार असल्याची माहिती दिली. मनोर मस्तान नाक्यादरम्यानच्या मारुती शोरूमसमोरच्या भूखंडावर बेकायदा माती भरावाचे काम सुरू आहे. भराव कामासाठी मुंबईवरून येणाऱ्या ट्रकमार्फत माती, मुरूम आणि कचरा आणला जात आहे. रात्रीच्या वेळी भराव कामासाठी आणला जाणारा माती मुरूम विनापरवाना आणला जात आहे. बेकायदा भराव कामे करून देणारे अनेक भरावमाफिया मनोर परिसरात सक्रिय आहेत. महामार्गावरील मातीच्या ढिगामुळे होत असलेल्या अडथळ्याबाबतची महिती जागरूक नागरिकांनी जिल्हा वाहतूक शाखेला दिल्यानंतर वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांनी जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने मातीचा ढिगारा हटवून रस्त्यावरील अडथळा दूर केला.
वाहनचालकांकडून संताप व्यक्त
नुकताच भरावाच्या कामासाठी माती घेऊन आलेल्या ट्रकमधील माती महामार्गाच्या मनोर मार्गिकेवर रिकामी करण्यात आली होती. मातीच्या ढिगामुळे महामार्गाच्या एका मार्गिकेवर अडथळा निर्माण झाला होता. तसेच मातीच्या ढिगामुळे अपघातसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. ढिगाला वळसा घालून मनोरच्या दिशेने जावे लागत असल्यामुळे वाहनचालकांनी संताप व्यक्त केला होता.
कारवाईची मागणी
परप्रांतीय भूखंड मालकाकडून महामार्गावर मातीचे ढिगारे टाकून वाहतुकीला अडथळा तसेच अपघातसदृश परिस्थिती निर्माण करून मुजोरी केली जात असताना महसूल, महामार्ग विभाग आणि वाहतूक शाखेकडून कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. स्थानिक ग्रामस्थ आणि वाहनचालकांनी महामार्गावर बेकायदा माती भराव आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या परप्रांतीय भरावमाफियांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.
मारुती शोरूमसमोरच्या भराव कामाचे मोजमाप घेण्यात आले आहे. अहवाल दंडात्मक कारवाईसाठी तहसीलदार कार्यालयात पाठवला जाईल. भराव केलेल्या माती, मुरुमाच्या वाहतुकीचे परवाने तपासले जातील.
- सुशांत ठाकरे, मंडळ अधिकारी, मनोर
