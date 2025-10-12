घणसोलीत रिक्षाचालकावर चाकूने वार
घणसोलीत रिक्षाचालकावर चाकूने वार
मुलीला त्रास दिल्याचा जाब विचारताच हल्ला
नवी मुंबई, ता. १२ (वार्ताहर) ः मुलीला फोन व मेसेज करून त्रास देणाऱ्या युवकाला जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या वडिलांवर आणि मुलांवर एकाने चाकू हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घणसोली गावात उघडकीस आली आहे. या हल्ल्यात रिक्षाचालक वडील, त्यांचा मुलगा आणि त्यांचा परिचित युवक असे तीन जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. रबाळे पोलिसांनी याप्रकरणी मुख्य आरोपी अब्दुल वाहिद शेख (वय २०) याच्यासह सहा साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे.
घणसोली गावातील रहिवासी अशोक जगदीशप्रसाद शर्मा (वय ४५) हे रिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. काही दिवसांपासून आरोपी अब्दुल वाहिद शेख हा अशोक शर्मा यांच्या मुलीला फोन व मेसेजद्वारे त्रास देत होता. यामुळे संतापलेल्या शर्मा यांनी मंगळवारी (ता. ७) रात्री दहाच्या सुमारास आरोपीला जाब विचारण्यासाठी शेतकरी शाळेसमोरील रस्त्यालगत असलेल्या ऑटो रिक्षा गॅरेजजवळ जाण्याचे ठरवले. त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा राज, पत्नी सुमन आणि मित्राचा मुलगा दीपक यादवही उपस्थित होते. या वेळी जाब विचारताना अब्दुल वाहीदचा साथीदार आर्चिद याने शर्मा यांच्या पाठीवर लाथ मारून त्यांना खाली पाडले, तर अब्दुल वाहीदने त्याच्याजवळील चाकूने त्यांच्या डोक्यावर सलग तीन वार केले आणि पोटात भोसकून गंभीर जखमी केले. या वेळी मदतीला धावून आलेल्या राज शर्मा आणि दीपक यादव यांना अब्दुल वाहिद व त्याचे साथीदार आर्चिद, आकाश, दक्ष, संजू साहनी आणि इतर दोघांनी लाथाबुक्यांनी बेदम मारहाण केली व शिवीगाळ करत धमकावून घटनास्थळावरून फरार झाले. यामध्ये गंभीर जखमी अशोक शर्मा यांना कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.
रबाळे पोलिसांना शनिवारी (ता. ११) या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी रुग्णालयात जाऊन अशोक शर्मा यांचा जबाब नोंदवला आणि सर्व आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. आरोपी अद्याप फरार असून, त्यांचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
