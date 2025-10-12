घनकचरा व्यवस्थापन कार्यशाळा
घनकचरा व्यवस्थापन कार्यशाळा
उपायुक्त रामदास कोकरे यांचे घनकचरा व्यवस्थापनावर मार्गदर्शन
पालघर, ता.१२ (बातमीदार):“घनकचरा व्यवस्थापन ही अवघड गोष्ट नाही, तर आपली मानसिकता हे खरे आव्हान आहे. ''आपण करू शकतो'' हा विश्वास असेल, तर कोणतेही गाव वा शहर स्वच्छ ठेवता येते,” असे स्पष्ट मत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी व्यक्त केले. पालघर जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनावरील कार्यशाळेत ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. कार्यशाळेचे आयोजन जननायक बिरसा मुंडा सभागृह, जिल्हा परिषद पालघर येथे करण्यात आले होते.
पालघर जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत जिल्ह्यातील मोठ्या ग्रामपंचायती, नगरपंचायती व पालिकांसाठी घनकचरा व्यवस्थापनावरील कार्यशाळेचे आयोजन जननायक बिरसा मुंडा सभागृह, जिल्हा परिषद पालघर येथे करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेले उपायुक्त रामदास कोकरे यांनी प्रमुख मार्गदर्शन केले. घरातच कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे,कचरा रस्त्यावर न फेकणे आणि प्लास्टिकचा वापर न करणे असे तीन मंत्र शून्य कचरा निर्मितीसाठी कोकरे यांनी यावेळी दिले. आपल्या अनुभवातून बोलताना त्यांनी माथेरान, वेंगुर्ला आणि संगमनेर येथे राबविलेल्या यशस्वी उपक्रमांचा उल्लेख केला. वेंगुर्ल्यातील देशातील पहिला प्लास्टिकचा रस्ता, शंभर टक्के मातीच्या गणेशमूर्ती, पिशव्या बंदीबाबतची जनजागृती, तसेच शाळांमधून राबविलेले विद्यार्थी उपक्रम यांची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली. अशा प्रकारचे उपक्रम पालघर जिल्ह्यातही यशस्वीपणे राबविता येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रशिक्षणाद्वारे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या शाश्वत पद्धती, पुनर्वापर, वर्गीकरण आणि स्थानिक स्तरावरील उपाययोजना याबाबत सखोल मार्गदर्शन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक पाटील, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रकाश हसनाळकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पारसकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या कार्यशाळेला जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी, नगरपरिषद तसेच पालिकांचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यशाळेमुळे जिल्ह्यातील स्वच्छता उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास निश्चितच गती मिळेल, असे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.