खारघरमधील ट्रायसिटी सिम्फनी इमारतीला आग
खारघर, ता. १२ (बातमीदार) ः खारघर सेक्टर ३४ सी नोडमधील ट्रायसिटी सिम्फनी या इमारतीच्या मीटर रूमला आग लागल्याची घटना रविवार (ता. १२) दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली. ही आग सोळाव्या मजल्यापर्यंत पोहोचल्याने धुरामुळे श्वसनाचा त्रास झालेल्या चार जणांना उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
खारघर सेक्टर ३४ सी मधील ट्रायसिटी इमारतीच्या मुख्य मीटर रूममध्ये आग लागली. रविवारी सुट्टी असल्यामुळे काही कुटुंबे खरेदीसाठी बाहेर तर काही व्यक्ती घरी होते. दुपारी साडेबाराच्या सुमारास इमारतीमधून धूर येत असल्याचे रहिवाशांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तत्काळ याची माहिती खारघर अग्निशमन दलाला दिली. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. या वेळी संपूर्ण इमारतीत धुराचे लोट पसरले होते. इमारतीच्या डक्टच्या माध्यमातून ही आग सोळाव्या मजल्यावरपर्यंत पोहोचली. या वेळी महावितरणकडून तत्काळ सेक्टर ३४ मधील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला तर अग्निशमन जवानांनी शिडीच्या साह्याने वरील मजल्यावर अडकलेल्या सर्व नागरिकांची सुखरूप सुटका केली. दरम्यान, या वेळी श्वसनाचा त्रास झालेल्या चार जणांना तत्काळ स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पनवेल महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रवीण बोडके यांनी सांगितले, की इमारतीमधील वीज मीटर रूमला ही आग लागली होती. सर्व डक्ट खुले असल्यामुळे ही आग सोळाव्या मजल्यापर्यंत पोहोचली. या आगीत किरकोळ नुकसान झाले आहे. तर श्वसनाच्या त्रास झालेल्या चार व्यक्तींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून चारही जणांची प्रकृती ठीक आहे.
