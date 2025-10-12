शिक्षिकेच्या बदलीने गावकरी झाले भावुक
विक्रमगड, ता. १२ (बातमीदार) ः तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत वसूरी क्षेत्रातील ज़िल्हा परिषद शाळा मेघेपाडा (माले) येथील शिक्षिका दीप्ती दिलीप भांबोरे यांचा बदली निरोप समारोहात गावकरी भावुक झाले. शिक्षक म्हणजे आई च वात्सल्य, बापाची सावली, मित्रत्वाचा आदर, मैत्रिणीचा विश्वास. अश्या अनेक भूमिका सादर करत विद्यार्थीनां त्यांच्या शैक्षणिक जीवनाला आकार देत असतात. काही शिक्षक आपले सर्वस्वी एखाद्या शाळेला अर्पण करून देतात. पण वेवस्थे अभावी नां ईलाजाने उभ्या केलेल्या शैक्षणिक साम्राज्याला एके दिवशी सोडून. बदलीच्या रूपाने दुसऱ्या शाळे कडे जावं लागतं. काही अशी पाखरे येती... स्मुर्ती ठेऊनी जाती आज आठवणी घेऊन ज़िल्हा परिषद शाळा मेघेपाडा येथील शिक्षिका दीप्ती भांबोरे यांच्या बदलीने गावाकऱ्यांनी भवणीक होऊन प्रतिक्रिया दिल्या, या वेळी शाळेतील विध्यार्थी ही भावुक होतांना पहावयास मिळाले.
शाळा व्यवस्थापन समिती व स्थानिक महिला तसेच नागरिकांनी त्यांचा निरोप समारोह कार्यक्रम आयोजित करून त्यांच्या पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या. काहीसा क्षण आनंदाचा तर काहीसा क्षण अश्रू चा होता.. पण येणाऱ्या परिस्थितीला हिमतीने लढणाऱ्या त्या शिक्षिका होत्या. व त्यांनी गावातील विध्यार्थ्यांना ही त्या प्रमाणे घडवले ज़िल्हा परिषद शाळा मेघेपाडा सदैव ऋणी राहिल. पुढील शैक्षणिक जीवनमान आनंदाच सुखाचं जावो हीच प्रार्थना सर्व ग्रामस्थांन मार्फत या वेळी करण्यात आली. सदर कार्यक्रमा वेळी शाळेचे शिक्षक सुधीर माळगावी, निलेश भुसारा,शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षा पल्लवी चौधरी, द्रौपदा मेघा, सुवर्णा गावित, तेजश्री वाघ, सुवर्णा मेघा, मोनिका निमला, सोनाली मेघा, संगीता कनोजा, शकुंतला थोरात, व इतर महिला व ग्रामस्थ, विध्यार्थी उपस्तित होते.
