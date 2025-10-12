आहारात अंड्याचे पोषणमूल्य महत्वपूर्ण आहारात अंड्याचे पोषणमूल्य महत्वपूर्ण
पालघर, ता. १२ (बातमीदार) ः आहारात अंड्याचे पोषणमूल्य महत्वपूर्ण असून त्यामुळे शारीरिक क्षमता आणि रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते. विद्यार्थ्यांनी या आहारातून पोषकता वाढवावी असे प्रतिपादन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. भुवनेश्वर बोरकर यांनी केले. जागतिक अंडी दिनानिमित्त त्यांनी हे मार्गदर्शन आदिवासी विकास विभागाच्या लालठाणे आश्रमशाळेत शुक्रवारी केले. प्रथिने, जीवनसत्त्वे, हाडे मजबूत करणे, मेंदूला चालना देणे आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अंड्याचे योगदान यावर पशुधन विकास अधिकारी डॉ. राहुल संखे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून पोषणाबद्दल जागरूकता वाढवली आणि अंड्याचे आरोग्यदायी फायदे समजावले. नैसर्गिक पोषणमूल्याने परिपूर्ण असलेले शक्तिशाली अंडे असे ब्रीदवाक्य यंदाचे अंडी दिनानिमित्त होते. शाळा महाविद्यालये व नागरिकांमध्ये जागरूकता आणण्याचा उद्देश समोर ठेवल्याचे उपायुक्त बोरकर यांनी म्हटले. यावेळी आश्रम शाळेतील अधीक्षक, शिक्षक, पालक, पशु संवर्धन विभागाचे कर्मचारी आदी उपस्थित होते.
