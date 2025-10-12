वसई विरारमध्ये रंगतेय राजकारण
वसई विरारमध्ये रंगतेय राजकारण
सत्ता परिवर्तनानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर संकट
विरार, ता. १२ (संदीप पंडित) : वसईला समृद्ध सांस्कृतिक चेहरा लाभला आहे. त्यात पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी वेगळी ओळख दिली आहे. पालिका निवडणुकीचा अजून पत्ताही नसताना पालिका आयुक्तांनी अचानकपणे मॅरेथॉन स्पर्धा रद्द करून मागील सत्ताधाऱ्यांना दणका देण्याचे काम केले, असे बोलले जात आहे. पालिका आयुक्त एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी गेल्या ३० वर्षांपासून होणाऱ्या विभागीय कला, क्रीडा महोत्सवांनाही कात्री लावली आहे. तसेच दिवाळीनिमित्त शहरात होणाऱ्या ‘दिवाळी पहाट’ कार्यक्रमालाही स्थगिती दिल्याने शहराचा संस्कृती चेहरा बदलणे हेच परिवर्तन का, असा प्रश्न येथील कलाकार आणि खेळाडू सत्ताधाऱ्यांना विचारत आहेत.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊन वसईमध्ये परिवर्तन झाले. गेली ३५ वर्षे सत्ता असलेल्या बविआच्या तिन्ही आमदारांचा पराभव झाला. त्यातच गेल्या पाच वर्षांपासून पालिकेवर प्रशासक आयुक्त असल्याने सत्ता परिवर्तनात भाजपचे आमदार निवडून आल्याने आयुक्तांच्या आडून भाजप वसईचा सांस्कृतिक चेहरा बदलण्याचे काम करू लागल्याचे बोलले जात आहे. आतापर्यंत मॅरेथॉन, दिवाळी पहाट, विभागीय कला, क्रीडा महोत्सव, वसई तालुका कला, क्रीडा महोत्सव, साहित्य जल्लोष यावर बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व राहिले आहे. हे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी भाजपने आयुक्तांचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. निवडून आल्यानंतर आमदारांनी सर्वात आधी वसई तालुका कला, क्रीडा महोत्सवाला देण्यात येणाऱ्या निधीत कपात करण्यासाठीचा दबाव आयुक्तांवर टाकला. त्यानंतर वसईला साहित्याची ओळख देणाऱ्या ‘साहित्य जल्लोष’ कार्यक्रमालाही अपुरा निधी देऊन आयुक्तांनी साहित्याच्या जल्लोषाला गालबोट लावले.
भारतातील पाच राष्ट्रीय मॅरेथॉनपैकी वसई-विरारची एक मॅरेथॉन आहे. तीच मॅरेथॉन रद्द होते हे दुर्दैव आहे. वसई-विरारसारखी मॅरेथॉन अन्य कुठे नसते, अशा प्रतिक्रिया धावपटूंच्या असतात. याशिवाय मॅरेथॉनमुळे शहराचे नावही देशभरात जात असते. तीच बंद झाली तर खेळाडू नाराज होतील.
- हितेंद्र ठाकूर, माजी आमदार
