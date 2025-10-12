बेकायदेशीर परदेशी सिगारेटचे १०२ पाकीट पकडले
बेकायदेशीर परदेशी सिगारेटचे १०२ पाकीट जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे ः अवैधरित्या परदेशी सिगारेटची विक्री करणाऱ्या पानटपरीवाला निमय पात्रा (३९) याला ठाणे पोलिसांच्या वागळे इस्टेट गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. त्याच्याकडून कासारवडवली पोलिसांच्या ताब्यात दिले. त्याच्याकडून सहा प्रकारच्या सिगारेटचे १०२ पाकीट असा २४ हजार ९०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई घोडबंदर रोड परिसरात करण्यात आली.
घोडबंदर रोडवरील भाईंदर पाडा परिसरातील एका पान टपरीवर अवैधरित्या विदेशी सिगारेटची विक्री केली जात असल्याची माहिती वागळे इस्टेट गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सलील भोसले यांना मिळाली होती. त्यानुसार, सापळा रचून मंगळवारी (ता.७) सलील भोसले यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. यावेळी परदेशी बनावटीचा सिगारेटचा अवैधरित्या साठा करुन त्याची विक्री करत असताना पात्रा हा मिळून आला. कासारवडवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करत, वागळे इस्टेट गुन्हे शाखेने त्याला स्थानिक पोलिसांच्या ताब्यात दिले. यावेळी दुकानामध्ये एका बॉक्समध्ये १०२ सहा प्रकारचे सिगारेटचे पाकीट मिळून आले असून त्यांची एकूण किंमत २४ हजार ९०० रुपये इतकी आहे. पुढील तपास कासारवडवली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निवृत्ती कोल्हटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
