फेरीवाल्यांच्या भोंग्यांनी उल्हासनगरवासी त्रस्त!
उल्हासनगर, ता. १२ (वार्ताहर) : उल्हासनगर शहराच्या गल्ल्यागल्ल्यांत सध्या ‘कांदे, बटाटे, लसूण घ्या!’, ‘भाजी घ्या भाजी!’ अशा भोंग्यांच्या आवाजांचा गोंगाट सतत ऐकू येतो. या आवाजामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. दुपारी विश्रांती घेणारे ज्येष्ठ नागरिक, अभ्यास करणारे विद्यार्थी, नवजात बालके आणि आजारी व्यक्ती सगळ्यांना भोंग्यांच्या आवाजाने त्रास वाढला आहे. शहरात सर्वत्र फेरीवाल्यांचा आवाज वाढत चालल्याने अखेर नागरिकांच्या मागणीवरून शिवसेना ग्राहक संरक्षक कक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेकडे तक्रार नोंदवून तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
ग्राहक संरक्षक कक्षाचे ठाणे जिल्हा संघटक प्रथमेश पुण्यार्थी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उल्हासनगर शहर संघटक भाऊसाहेब सावंत यांनी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांना याबाबत निवेदन सादर केले. त्यांनी नमूद केले की, दुपारी १२ ते सायं ५ या वेळेत गल्लीबोळांत फिरणारे फेरीवाले स्पीकर लावून विक्री करताना मोठ्या प्रमाणात आवाज निर्माण करतात. या कर्णकर्कश ध्वनीमुळे शहरातील शांती आणि आरोग्यावर परिणाम होत आहे.
अनेक वयोवृद्ध नागरिकांना दुपारची वामकुशी घेणे शक्य होत नाही. शालेय मुलांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करता येत नाही; तसेच नवजात बालके आणि दवाखान्यातील रुग्णांना या आवाजामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. या वाढत्या समस्येवर उल्हासनगर महापालिकेने कठोर पावले उचलत भोंगे वापरणाऱ्या फेरीवाल्यांसाठी नियमावली तयार करावी. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. आवाज नियंत्रित ठेवण्यासाठी ठराविक डेसिबल मर्यादा लागू करावी; तसेच फेरीवाल्यांना नोंदणीशिवाय स्पीकर वापरण्यास मज्जाव करावा, असे भाऊसाहेब सावंत यांनी सुचवले.
आमचा हेतू फेरीवाल्यांचा रोजगार थांबवण्याचा नाही; परंतु त्यांच्या व्यवसायामुळे इतरांच्या जीवनावर परिणाम होऊ नये हेही महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच ‘व्यवसाय होऊ द्या, पण शांतता राखा’ हा संदेश देत आहोत. फेरीवाल्यांचे भोंग्यामुळे वृद्ध, बालके आणि आजारी लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. आवाजाशिवायही विक्री होऊ शकते. नागरिकांना त्रास होणार नाही याची खात्री करूनच शहरात व्यवसाय चालला पाहिजे.
- भाऊसाहेब सावंत, ग्राहक संरक्षक संघटक, उल्हासनगर
