Clear All वाडा तालुक्यात ‘दान उत्सव’ साजरा

वाडा, ता.१२ (बातमीदार) ः समाजातील इतरांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी जाणीवपूर्वक योगदान देण्याची भावना वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने जुनून फाउंडेशनने ‘जॉय ऑफ गिव्हिंग’ हा उपक्रम राबवला. या उपक्रमाचे हे चौदावे वर्ष आहे. ‘दान उत्सव’ दरवर्षी २ ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान संपूर्ण भारतभर साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर फाउंडेशनतर्फे ‘गिफ्ट-अ-नोटबुक’ या उपक्रमांतर्गत पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील उज्जैनी केंद्रातील सहा जिल्हा परिषद शाळांमधील सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांना शालेय पिशव्या, वह्या आणि शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. या शाळांमध्ये भोकरपाडा, घायपातपाडा, वडवली, विऱ्हे, आखाडा आणि उज्जैनी शाळांचा समावेश होता. याप्रसंगी संस्थेचे सदस्य युवराज पाटील, चिन्मय पाटील, मयूर आरज, सागर आंबवणे तसेच इतर सदस्य उपस्थित होते. जुनून फाउंडेशन ही सामाजिक बांधिलकी आणि कृतज्ञतेच्या भावनेतून एकत्र आलेल्या होतकरू तरुणांनी स्थापन केलेली संस्था असून, गेल्या १३ वर्षांपासून पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यात शिक्षण, पर्यावरण आणि सामाजिक विकास क्षेत्रात विविध उपक्रम राबवत आहे.
