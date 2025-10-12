कबुतराला वाचवताना अग्निशमन जवानाचा मृत्यू
कबुतराला वाचवताना
अग्निशमन जवानाचा मृत्यू
दिवा येथे ओव्हरहेड वायरचा स्पर्श झाल्याने घात
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : ओव्हरहेड वायर अडकलेल्या कबुतराची सुटका करताना ठाणे महापालिका अग्निशमन दलाच्या दोन जवानांना विजेचा धक्का लागल्याची घटना दिव्याजवळ रविवारी (ता. १२) दुपारी घडली. यात उत्सव पाटील (वय २८) या जवानाचा मृत्यू, तर आझाद पाटील (वय २९) हा जखमी झाला आहे, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्याने दिली.
दिवा-शिळ रोडवरील खर्डीगाव येथे असलेल्या टोरंट पॉवर कंपनीच्या ओव्हरहेड वायरवर कबुतर अडकल्याचा कॉल अग्निशमन दलाला आला होता. त्यानुसार महापालिका अग्निशमन दलाची गाडी गेली होती. त्या कबुतराची सुटका करताना त्या दोघांना विजेचा धक्का लागला. धक्का लागल्याने त्यांना तातडीने ठाणे महापालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात आणण्यात आले. या वेळी तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता दिवा येथील रहिवासी असलेल्या उत्सव पाटील या जवानाला मृत घोषित करण्यात आले. आझाद पाटील यांच्या हाताला आणि छातीला भाजले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आझाद हे पालघर जिल्ह्यातील वाडा येथील रहिवासी आहेत. कळवा रुग्णालयात उपायुक्त दिनेश तायडे, ठाणे महापालिका अग्निशमन दलाचे मुख्य अधिकारी गिरीश झळके यांच्यासह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी धाव घेतली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.