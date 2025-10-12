कोट्यवधींच्या फसवणूकीचे प्रकरण
ओळख पटलेल्या ठेवीदारांना रक्कम वितरित करा
न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः आर्यरूप टुरिझम अँड क्लब रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कोट्यवधी रुपयांच्या फसव्या गुंतवणूक योजनेतील हजारो रुपयांची फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना विशेष एमपीआयडी न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. वसूल केलेल्या निधीपैकी ४३ टक्के म्हणजे एकूण ४५.४७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पीडितांमध्ये वितरित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी शक्य तितक्या लवकर ठेवीदारांच्या वितरणाचे काम पूर्ण करतील आणि त्यानुसार अनुपालन अहवाल सादर करतील, असे आदेश महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण (आर्थिक आस्थापन) एमपीआयडी कायद्यातर्गंत स्थापित न्यायालयाच्या न्या. आर. बी आरोटे यांनी दिले. या निर्णयामुळे ५,३५४ ओळख पटलेल्या ठेवीदारांना निधी तत्काळ वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्यांची एकत्रित मूळ गुंतवणूक १०५.७६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. वित्तीय आस्थापनांच्या मालमत्ता आणि सिक्युरिटीजच्या जप्ती, लिलाव आणि विक्रीद्वारे वसूल केलेल्या निधीच्या एकत्रीकरणाचा तपशील अहवाल अधिकारी, उपविभागीय कार्यालयाने सादर केल्यानंतर हे आदेश देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
काय आहे प्रकरण?
गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त परताव्याचे प्रलोभन दाखवून त्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप आर्यरूप टुरिझम अँड क्लब रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कंपनीच्या संचालकांवर आहे. याप्रकरणी ईडीने आर्थिक गैरव्यवहार कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल केला आहे.
