लायन्स क्लब डहाणूतर्फे आरोग्य शिबिर उत्साहात लायन्स क्लब डहाणूतर्फे आरोग्य शिबिर उत्साहात

कासा, ता. १२ (बातमीदार) ः लायन्स क्लब ऑफ डहाणू व मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, बोईसर यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवार (ता.९) जिल्हा परिषद मराठी शाळा, डहाणू आगर येथे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरात नागरिकांसाठी विविध आरोग्य तपासण्या जसे की डॉक्टरांचा सल्ला, डोळे व कान तपासणी, ईसीजी, साखर तपासणी, तसेच फुफ्फुस कार्य तपासणी करण्यात आली. तज्ञ डॉक्टरांकडून नागरिकांची तपासणी करून त्यांना आवश्यक वैद्यकीय सल्ला देण्यात आला. याशिवाय, बोईसर येथील रुग्णालयात पुढील उपचार सवलतीच्या दरात करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी लायन्स क्लबचे आरसी अतुल दांडेकर, अध्यक्ष भूपेन बारी, सचिव जिग्नेश टक्कर, उपाध्यक्ष सचिन शेठ, खजिनदार नवीन पटेल तसेच माजी अध्यक्ष आणि शिबिराचे प्रमुख आयोजक संजय पाटील यांनी विशेष प्रयत्न केले. कार्यक्रमास शाळेच्या मुख्याध्यापिका माळी मॅडम, दिनेश पाटील, नारायण पाटील, भरत फकीर कडू आणि सुभाष आंबाटे उपस्थित होते. या शिबिराचा डहाणू आगर परिसरातील सुमारे १०० नागरिकांनी लाभ घेतला. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमाबद्दल गावकऱ्यांनी आयोजक संजय पाटील, सुभाष आंबाटे आणि लायन्स क्लब पदाधिकाऱ्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.
