रहिवासी भागात ‘फटक्यांचा साठा’
विठ्ठलवाडी पोलिसांची कारवाई; दोन लाख नऊ हजारांचे फटाके जप्त
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) : उल्हासनगरच्या गजबजलेल्या रहिवासी परिसरात फटाक्यांचे ‘बारुदी गोदाम’ असल्याचे उघडकीस आले आहे. कॅम्प क्रमांक ४ मधील भाजी मार्केट परिसरात कोणतीही परवानगी आणि सुरक्षा व्यवस्था नसताना फटाक्यांचा साठा ठेवण्यात आला होता. या धक्कादायक प्रकाराने परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला होता. अखेर विठ्ठलवाडी पोलिसांनी तत्पर कारवाई करत गोदामावर छापा टाकत तब्बल दोन लाख नऊ हजार रुपयांचे फटाके जप्त केले असून, व्यापारी निकेश छाब्रिया याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ४ मधील भाजी मार्केट परिसरात मध्यरात्री घडलेला हा प्रकार महिला सामाजिक कार्यकर्ता आणि पोलिसांच्या दक्षतेमुळे मोठ्या अनर्थापासून वाचला. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणात फटाक्यांची विक्री सुरू असताना एका सामाजिक कार्यकर्त्याने विठ्ठलवाडी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती की, भाजी मार्केटलगतच्या रहिवासी भागात विनापरवाना आणि कोणत्याही सुरक्षा व्यवस्थेविना फटाक्यांचा साठा ठेवण्यात आला आहे.
तक्रारीच्या आधारे विठ्ठलवाडी पोलिसांनी तत्काळ पथक रवाना करून तपास सुरू केला. रात्री गोदामावर छापा टाकला असता, मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकारचे फटाके आढळून आले. पोलिसांनी पंचनामा करून एकूण दोन लाख नऊ हजार रुपयांचे फटाके जप्त केले. या प्रकरणात व्यापारी निकेश छाब्रिया याच्यावर विनापरवाना साठा व सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. फटाके हे अत्यंत ज्वलनशील असल्याने अशा रहिवासी भागात साठवणूक करणे हे नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण करणारे आहे. एका छोट्याशा ठिणगीने मोठा स्फोट होऊ शकतो, अशी भीती स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. नागरिकांनी या कारवाईबद्दल पोलिसांचे कौतुक केले असून, इतर ठिकाणीही अशा प्रकारचे साठे असल्यास तातडीने तपास सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
