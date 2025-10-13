बागायतींमधून कृषी वस्तूंची चोरी
पालघर, ता. १३ (बातमीदार) : केळवे पूलनाका ते सुतारभाटपर्यंत मुख्य रस्त्याच्या पूर्वेकडील संजीवनी मिठागरापर्यंतच्या परिसरामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून शेतमाल चोरीचे प्रमाण खूप वाढले आहे. केळीचे लोंगर, भाजीपाला, नारळ, सुपाऱ्या, पपई, तसेच पानवेलीच्या मांडवासाठी लागणारी नेट, बांबू, कारवी, पाणीपुरवठ्याचे व्हॉल्व्ह, सबमर्सिबल मोटरपंप सारख्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत आहे. वाढत्या चोऱ्यांमुळे शेतकरी अक्षरशः हैराण झालेला आहे.
आधीच नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालावर पडणारे विषाणूजन्य रोग यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. वर्षभर मेहनत करून पिकवलेला शेतमाल, वस्तूंची चोरी होत असल्यामुळे शेतकऱ्याला मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. चोरीचे प्रकार हे नियमित होत असले तरी याची तक्रार शक्यतो कुणी करत नाहीत. या घटना पहाटे, संध्याकाळी सहा वाजल्यानंतर किंवा दुपारच्या वेळी कामगार किंवा शेतकरी शेती, वाड्यांमध्ये नसतात, त्या वेळी घडतात. शेतमालाच्या चोरीबरोबर पपई, सुपारी, केळीची झाडे मुद्दाम कापून टाकली जातात, यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.
हा चोरी झालेला शेतमाल किंवा वस्तू बाहेरगावी भाजीपाला विकणाऱ्या विक्रेत्यांना कमी दरात विकला जातो. चोरीचा शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांतर्फे आज (ता. १३) केळवे सागरी पोलिस ठाण्याला निवेदन देण्यात आले. कोणताही संशयित अथवा चोर आढळून आल्यास तक्रार दाखल करण्यात यावी, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.