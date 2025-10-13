सर्वसाधारण खुल्या गटासाठी १३ जागा
पालघर, ता. १३ (बातमीदार) : पालघर पंचायत समिती निवडणुकीसाठी ३४ गणांची सदस्य आरक्षण सोडत तहसील कार्यालयात तहसीलदार रमेश शेंडगे यांच्या अधिकारात काढण्यात आली. या सोडतीत इतर मागासवर्गासाठी एकूण नऊ, अनुसूचित जमातीसाठी ११, अनुसूचित जातीसाठी एक व सर्वसाधारण खुल्या गटासाठी १३ जागा ठरवण्यात आल्या आहेत.
इतर मागास एकूण नऊ जागांपैकी पाच जागा महिलांसाठी राखीव असून, चार जागा सर्वसाधारण, तर अनुसूचित जमातीसाठी एकूण ११ जागांपैकी महिलांसाठी सहा राखीव व सर्वसाधारण पाच जागा व अनुसूचित जातीसाठी एक जागा असून, ही महिलांसाठी राखीव आहे. खुल्या गटासाठी एकूण १३ पैकी पाच जागा महिलांसाठी राखीव, तर आठ जागा सर्वसाधारण आहेत. या सोडतीवेळी पालघर परिसरातील पक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हरकती दाखल करण्याचे आवाहन
विक्रमगड (बातमीदार) : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने विक्रमगड तालुक्यातील पाच विभागनिहाय गट व १० पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय प्रारूप मतदार यादी तहसील कार्यालयातील सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. तसेच https://mahasecvoterlist.in/ या लिंकवर प्रारूप मतदार यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मतदार यादीसंदर्भात प्रकृती व सूचना दाखल करण्याचा अंतिम मुदत उद्या (ता. १४) पर्यंत असून, यादीबाबत हरकत असल्यास तहसील कार्यालयात दाखल करावी, असे विक्रमगड तहसीलदारांमार्फत मतदारांना आवाहन करण्यात आले आहे.
