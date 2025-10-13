कल्याणमध्ये परप्रांतीय महिलेची मुजोरी
कल्याणमध्ये परप्रांतीय महिलेची मुजोरी
कल्याण, ता. १३ (बातमीदार) : वसंत व्हॅली परिसरात असलेल्या एका नामांकित ग्रोसरी मार्टमध्ये परप्रांतीय महिलेने मराठी कर्मचाऱ्याशी उद्धटपणे वागून मराठी भाषा आणि मराठी माणसाबाबत आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याने परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रोसरी मार्टमधील एका मराठी कर्मचाऱ्याशी संवादादरम्यान संबंधित परप्रांतीय महिला मराठी बोलणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर संतापली. तिने कर्मचाऱ्याशी आक्षेपार्ह पद्धतीने बोलत मराठी भाषा आणि मराठी लोकांबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य केले.
घडलेल्या घटनेची माहिती मनसेच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना मिळताच त्यांनी तत्काळ ग्रोसरी मार्टमध्ये धाव घेत तिला याबाबत जाब विचारला. मनसे कार्यकर्त्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून त्या महिलेने तत्काळ कर्मचाऱ्याची माफी मागितली. पोलिसांनी महिलेला ताब्यात घेतले असून, पुढील चौकशी सुरू आहे. या प्रकारामुळे ग्रोसरी मार्टसह परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. याप्रकरणी मनसेने परप्रांतीयांकडून मराठी लोकांवरील उद्धटपणाविरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, असा इशारा मनसेने दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.