पालघर जिल्ह्यात ई केवायसी चा प्रश्न ऐरणीवर
तांत्रिक अडचणीमुळे नुकसानभरपाई रखडली
तहसीलदारांची माहिती; बागायतदारांना मनस्ताप
बोर्डी, ता. १३ (बातमीदार) ः अतिवृष्टी व बुरशीजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व तलासरी तालुक्यामध्ये बागायतदारांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई देण्याचा निर्णय झाला होता, परंतु संगणक प्रणालीमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने बागायतदारांनी केलेली केवायसी रद्दबातल झाली आहे. यामुळे नुकसानभरपाई मिळण्यास विलंब होत असल्याची माहिती तलासरी तालुक्याचे तहसीलदार अमोल पाठक यांनी दिली.
अतिवृष्टी व बुरशीजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे तालुक्यामध्ये बागायतदारांचे २०२४ च्या खरीप हंगामाचे मोठे नुकसान झाले होते. कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी विभाग, आणि कृषी विद्यापीठामार्फत झालेल्या सर्व्हेनंतर बागायतदारांना हेक्टरी ३६ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय जाहीर झाला होता. साधारणपणे डिसेंबर २०२४ पर्यंत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणे अपेक्षित होते, मात्र ऑक्टोबर २०२५ उजाडला तरी नुकसानभरपाईचे पैसे मिळालेले नाहीत. वास्तविक नुकसानभरपाईचे पैसे मिळण्याकरिता बागायतदारांना एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ई-केवायसी करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मे महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत शंभर टक्के शेतकऱ्यांनी केवायसी पूर्ण केली होती. सुरुवातीला काही लोकांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली होती, मात्र अचानक डहाणू व तलासरीतील बागातदारांच्या खात्यात पैसे जमा होणे बंद झाल्याने शेतकरी संभ्रमात पडला.
लवकरच निर्णय
भरपाईस विलंबाबाबत वारंवार कृषी विभाग व तहसील कार्यालयाकडे चौकशी करून समाधानकारक उत्तर मिळत नव्हते. अखेर तालुक्याचे तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधला असता चौकशी केली असता, संगणक प्रणालीमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे खात्यात जमा होण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले. तसेच, लवकरच याबाबतीत समाधानकारक निर्णय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
