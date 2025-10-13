हजार जवानांचे विमानतळाला सुरक्षाकडे
हजार जवानांचे विमानतळाला सुरक्षाकडे
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची तुकडी पनवेलमध्ये दाखल
नवीन पनवेल, ता.१३ (बातमीदार)ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नुकतेच उदघाटन झाले. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या सुरक्षेची जबाबदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे असून सोमवारी (ता.१३) दिल्लीहून पनवेल रेल्वे स्थानकात हजार जवानांचा ताफा दाखल झाला आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते लोकार्पण करण्यात आले. डिसेंबरपासून हे विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सेवेत येणार आहे. या विमानतळच्या सुरक्षेची जबाबदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे आहे. सोमवारी सकाळी दिल्लीवरून पनवेल रेल्वे स्थानकात जवानांची तुकडी दाखल झाली आहेत. विमानतळावरल टर्मिनल्स, धावपट्टी, नियंत्रण कक्ष, मालवाहू क्षेत्रे आणि प्रवासी वाहतूक असलेल्या सर्व भागांत हे जवान तैनात असणार आहेत. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवाया, गुन्हेगारी घटना किंवा बेकायदा प्रवेश रोखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.