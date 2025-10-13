जिल्हा परिषदेवर महिलाराज
जिल्हा परिषदेवर येणार महिलाराज
गट आरक्षण जाहीर : ५३ पैकी २७ जागांवर महिलांना संधी
सकाळ वृत्तसेवा,
ठाणे, ता. १३ : ठाणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सोमवारी (ता. १३) जिल्हा परिषद सदस्य (गट) पदाच्या आरक्षणाची सोडत पार पडली. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५३ जागांपैकी तब्बल २७ जागांवर महिलांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. शालेय विद्यार्थिनीच्या हस्ते चिठ्ठी काढून ही सोडत जाहीर करण्यात आली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या महत्त्वाच्या पदांचे आरक्षण तसेच गट सदस्य जागांचे आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे आता निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांची समीकरणे बदलणार असून, राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासह पंचायत समितीच्या सभापती पदाची आरक्षण सोडत नुकतीच जाहीर झाली आहे. त्यानंतर सोमवारी (ता. १३) जिल्हा परिषद सदस्य पद आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम पार पडला. यामध्ये ५३ जागांपैकी २७ जागांवर महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती महिलांसाठी दोन, अनुसूचित जमाती सात आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सात आणि सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ११ जागांवर महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. मागील महिन्यात ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर मागील तीन ते चार दिवसांपूर्वी पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले.
शहापूर पंचायत समिती सभापती पद अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी आरक्षित असल्याचे घोषित केले. त्यानंतर मुरबाडचे सभापती पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव ठेवले आहे. तर कल्याण पंचायत समिती सभापती पद नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखीव असून, भिवंडी पंचायत समिती सभापती पद अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी राखीव आहे. तसेच अंबरनाथ सभापती सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवले आहे. त्यानंतर सोमवारी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ५३ सदस्य (गट) साठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. शालेय विद्यार्थिनीच्या हस्ते चिठ्ठी काढून ही आरक्षण सोडत जाहीर केली. यामध्ये अनुसूचित जातीच्या तीन जागांपैकी दोन जागांवर महिला, तर अनुसूचित जमातीच्या १३ जागांपैकी सात जागांवर महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील १४ जागांपैकी सात आणि सर्वसाधारण २३ जागांपैकी ११ जागांवर असे ५३ पैकी २७ जागांवर महिला आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
आरक्षणानुसार जागावाटप
प्रवर्ग एकूण जागा आरक्षित महिला जागा
अनुसूचित जाती (एससी) ३ २
अनुसूचित जमाती (एसटी) १३ ७
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) १४ ७
सर्वसाधारण प्रवर्ग २३ ११
एकूण ५३ २७
आरक्षित महिला जागा (गट) :
अनुसूचित जाती (एससी) महिला : म्हारळ आणि वांगणी.
अनुसूचित जमाती (एसटी) महिला : अघई, बिरवाडी, वैशाखरे, माळ, गणेशपुरी, कोठारे आणि शिरोळ.
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिला : आसनगाव, नेवाळी, पूर्णा, डोंगरनावे, काटई, बोरीवली (राहुरी) आणि पडघा.
सर्वसाधारण महिला : किन्हवली, खोणी, अंबाडी, सरळगाव, खडवली, काल्हेर, रायते, कोन, राहनाळ, कारीव्हली आणि देवगाव.
यापूर्वी जाहीर झालेले आरक्षण
जिल्हा परिषद सदस्य गटाचे आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वी अध्यक्ष पद आणि पंचायत समिती सभापती पदाचे आरक्षणही जाहीर झाले आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद : सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित
पंचायत समिती सभापती पदे
शहापूर : अनुसूचित जमाती (एसटी)
मुरबाड : सर्वसाधारण
कल्याण : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी)
भिवंडी : अनुसूचित जमाती महिला
अंबरनाथ : सर्वसाधारण महिला
