उरणमध्ये लहान उद्योजक दिन उत्साहात साजरा
उरणमध्ये लहान उद्योजकदिन उत्साहात साजरा
दी चाइल्ड प्रॉडिजी इंटरनॅशनल प्रीस्कूलचा उपक्रम
उरण, ता. १३ (बातमीदार) : आशियाना बीच रिसोर्ट, उरण येथे दी चाइल्ड प्रॉडिजी इंटरनॅशनल प्रीस्कूलने लहान उद्योजकदिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला. या कार्यक्रमात प्रत्येकी चार सदस्यांसह ३० लहान विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला आणि विविध प्रकारच्या स्टॉल्स उभारून वस्तू खरेदी-विक्रीचा अनुभव घेतला.
या कार्यक्रमाची कल्पना प्राचार्य श्लोक पाटील यांनी मांडली. त्यांनी सांगितले की, मुलांना फक्त खर्च करण्याचे ज्ञान असते, पण पैसे कसे कमवायचे, पैशाचे मूल्य काय आहे, हे त्यांना माहीत नसते. त्यामुळे स्टॉल्सद्वारे वस्तू खरेदी-विक्री, पैशाची देवाणघेवाण, टीमवर्क, संवाद व नेतृत्व कौशल्ये शिकणे मुलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. यामुळे मुलांना प्रत्यक्ष अनुभवातून वास्तविक जीवनाची माहिती मिळते, जी शैक्षणिक कामगिरीसह आत्मसन्मान वाढवण्यास मदत करते. कार्यक्रमासाठी पालकांनी देखील मोठा सहभाग दर्शविला आणि मुलांच्या यशस्वी अनुभवासाठी खूप मेहनत घेतली. प्रत्येक स्टॉलवर मुलांनी उत्साहाने काम केले आणि खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेतून पैशाचे महत्त्व समजून घेतले. सर्वांनी कार्यक्रमाचा आनंद घेतला आणि प्रत्येक मुलाला स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवण्याचा अनुभव मिळाला. प्राचार्य श्लोक पाटील यांनी मुलांनी प्रत्येक कार्यक्रमातून काहीतरी शिकावे, असा संदेश दिला. या वेळी एकूण २६ स्टॉल्स उभारण्यात आले, ज्यात लहान विद्यार्थ्यांनी विविध पदार्थ आणि उत्पादने विक्रीसाठी ठेवली होती.
