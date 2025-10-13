उघड्या विद्युत डीपीमुळे अपघाताचा धोका
उघड्या विद्युत डीपीमुळे अपघाताचा धोका
जुईनगर, ता. १३ (बातमीदार) : नेरूळ सेक्टर १६ येथील पदपथावर महावितरण विभागाची विद्युत डीपी उघडी असल्याने नागरिकांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. मीनाक्षी टॉवर ते सीसीली सोसायटी पर्यंतच्या परिसरात एक मोठी आणि एक लहान अशा दोन विद्युत विभागाच्या डीपी आहेत. याशिवाय, जमिनीबाहेर वाहणाऱ्या केबलचे जाळे पदपथावर पडलेले असल्याने अपघाताची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही डीपी वूडलँड गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रवेशद्वाराच्या उजव्या व डाव्या बाजूला असल्याने येथील रहिवासी जीवमुठीत घेऊन ये-जा करतात. विशेषतः लहान मुलांसाठी हा परिसर अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. अनेकदा उत्सुकता आणि खेळण्याची प्रवृत्ती असल्याने विद्युत धक्का घातक ठरू शकतो. हा डीपी परिसर सेक्टर १६ ए, १२ आणि २० च्या चौकाजवळ असून, येथून दररोज नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. तसेच, सेक्टर १८, १६ आणि १४ येथील शाळांमधील विद्यार्थी आणि पालक या पदपथावरून ये-जा करतात. गेल्या काही दिवसांपासून येथील लहान डीपीचा दरवाजा उघडा आहे. अनेकदा तक्रार करूनदेखील त्यावर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.