ट्रेलरची दुचाकीला धडक
उरण, ता. १३ (वार्ताहर) ः खोपटापूल नवघर मार्गावरील भेंडखळ वळणावर भरधाव वेगाने ट्रेलरची दुचाकीला धडक बसली होती. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, मात्र दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
उरण परिसरामध्ये वाहतूक नियमाचे उल्लंघन केल्याने वारंवार अपघात होत आहेत. सोमवारी सकाळी खोपटा पूल ते नवघर मार्गावरील भेडखळ वळणावर दुचाकी एमएच ४३ सी.के.१०९६ ट्रेलरने धडक दिली. या वेळी दुचाकीचालक उडी मारल्याने वाचला. या घटनेत ट्रेलर वाहनचालक जयप्रकाश (३१) याच्यावर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
