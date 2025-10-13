शिक्षक पुरस्कारांना वादाचे गालबोट
बदल्यांवरून सुरेश लाड, आदिती तटकरेंमध्ये शाब्दिक युद्ध
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १३ : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत-खालापूरचे माजी आमदार सुरेश लाड यांनी कर्जत-खालापूर तालुक्यातील बदल्यांसंदर्भात जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला होता. या वेळी महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी हस्तक्षेप करीत बदल्यांसंदर्भात ‘आम्ही काय करणार’ असे प्रतिउत्तर दिल्याने झालेल्या वादामुळे सोहळ्याला गालबोट लागले.
रोजगारमंत्री भरत गोगावले यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य व्यासपीठावर उपस्थित होते, परंतु कोणीही या दोघांच्या वादात हस्तक्षेप केला नाही. कार्यक्रम सुरू होण्याापूर्वीच हा सर्व प्रकार सुरू असल्याने सभागृहात कमालीची शांतता पसरली होती. याबद्दल बोलताना माजी आमदार सुरेश लाड यांनी सांगितले की, मी कर्जत खालापूर तालुक्यातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत विचारणा करीत होतो. २५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकांच्या मुलाखतीनंतर बदल्या करण्यात आल्या, मात्र अद्यापही या शिक्षकांना संबंधित तालुक्यातून सोडण्यात आलेले नाही. माझा तालुका हा आदिवासीबहुल असल्याने दुर्गम भागात शिक्षकांची गरज भासत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर शिक्षकांनी हजर होण्याची मागणी तेथील पालक करीत आहेत. माझ्या मतदारसंघातील नागरिकांच्या हिताच्या प्रश्नांबद्दल अधिकाऱ्यांशी बोलत होतो. या वेळी आदिती तटकरे यांनी हस्तक्षेप करीत आम्ही काय करणार, आमच्या मतदारसंघातही ५० पेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे उत्तर अपेक्षित नसल्याचे सुरेश लाड यांनी सांगितले. राज्याच्या समस्या सोडवण्याचे अधिकार असताना त्यांनी माझ्यासारख्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याला बोलल्याचे वाईट वाटल्याची खंतही लाड यांनी व्यक्त केली.
-----
माझ्या मतदारसंघासाठी शिक्षक मिळवणे, ही माजी जबाबदारी आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये थांबून सीईओंकडून शिक्षकांना शाळांवर हजर होण्याच्या ऑर्डर घेऊनच जाणार आहे. शिक्षकांना पुरस्कार देत असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जाचाही विचार गरजेचा आहे.
- सुरेश लाड, माजी आमदार, कर्जत-खालापूर विधानसभा मतदारसंघ
