ट्रेलर डम्पर धडकेत एकाचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. १३ (वार्ताहर) : बेलापूर येथून गव्हाण फाटाच्या दिशेने जाणारा भरधाव ट्रेलर डम्परला धडकल्याने झालेल्या अपघातात चालकाचा मृत्यू झाला आहे. रेतीबंदरच्या उड्डाणपुलावर रविवारी पहाटे ही घटना घडली. याप्रकरणी उलवे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
मुंबईतील छेडा नगर येथून माती भरून पनवेल येथील बॉम्बेपाडा येथे जाणाऱ्या डम्परला पहाटे ५.३० च्या सुमारास पाठीमागून भरधाव वेगात आलेल्या ट्रेलरने धडक दिली होती. ट्रेलरवरील चालक अमरनाथ गौडचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला. या अपघातात ट्रेलरचालक अमरनाथ गौड (४७) याचा मृत्यू झाला, तर डम्परचा चालक धर्मेंद्रकुमार गुर्जर (३०) जखमी आहे. या अपघातात दोन्ही वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, तर अपघाताला ट्रेलरचालक अमरनाथ गौडला जबाबदार ठरवताना उलवे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
