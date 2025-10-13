पनवेल महापालिकेत जागतिक बेघर निवारण दिन साजरा
बेघर व्यक्तींसाठी जीवनोपयोगी वस्तूंचे वाटप
पनवेल, ता. १३ (बातमीदार) ः पनवेल महानगरपालितर्फे जागतिक बेघर निवारणदिनानिमित्त बेघर व्यक्तींसाठी विशेष आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या उपक्रमात बेघर नागरिकांची आरोग्य तपासणी, औषध वितरण आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन सहाय्यक आयुक्त डॉ. रूपाली माने यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. त्यांनी आपल्या मनोगतातून बेघर नागरिकांच्या आरोग्य आणि पुनर्वसनासाठी समाजाने एकत्र येण्याचे आवाहन केले. पनवेल महापालिकेच्या डीएनयूएलएम विभागांतर्गत खांदा कॉलनी सेक्टर ७, नवीन पनवेल येथे बेघरांसाठी तात्पुरते निवारा केंद्र सुरू करण्यात आले असून, सध्या २६ नागरिक येथे आश्रय घेत आहेत. या निवाऱ्याचे व्यवस्थापन भार्गवी शंकर चॅरिटेबल ट्रस्ट ही संस्था करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमास महापालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. कुमार व त्यांच्या टीमचे सहकार्य लाभले. यावेळी विभाग प्रमुख नामदेव पिचड, डीएनयूएलएम व्यवस्थापक विनया म्हात्रे आणि नवनाथ पवार उपस्थित होते. याप्रसंगी ट्रान्सग्लोबल एंटरप्रेन्युअरचे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध उद्योजक चंद्रकांत जगताप यांनी आपल्यातील सकारात्मक ऊर्जेचा वापर करून स्वावलंबनाची दिशा मिळवावी या विषयावर मार्गदर्शन केले.
