कोयना एक्स्प्रेसवर अंबरनाथमध्ये दगडफेक
अंबरनाथ, ता. १३ (बातमीदार) ः कोल्हापूरहून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या कोयना एक्स्प्रेसवर दगडफेक करण्यात आली. या घटनेत कोणत्याही प्रवाशाला इजा झाली नसल्याचे रेल्वे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.
कोल्हापूर येथून मुंबई सीएसटीएम रेल्वेस्थानकाकडे निघालेल्या एक्स्प्रेसवर (ट्रेन नंबर ११०४२) अंबरनाथच्या बी केबिन परिसरात सोमवारी (ता. १३) सकाळी ५ वाजून ४५ मिनिटांनी ही घटना घडली. गाडीच्या एस-वन या डब्यावर दगडफेक केली गेली. यापूर्वीदेखील येथे दगडफेक केल्याच्या घटना घडल्याची तक्रार रेल्वेकडे प्राप्त झाली आहे. आरोपीचा रेल्वे पोलिस शोध घेत आहेत. यापूर्वी एका इसमाला दगडफेक प्रकरणात अटक झाली होती. कल्याण रेल्वे पोलिस त्या इसमाचा शोध घेत आहेत. त्याला अटक केल्यावर त्याच्यासोबत या घटनेत अजून कोणी सामील होते का, याबाबत तपास केला जाईल, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी दिली.
