तळोज्यात बालकावर कुत्र्यांचा हल्ला
घटनेमुळे रहिवाशांत संताप
खारघर, ता. १३ (बातमीदार) : तळोजा गावातील मन्नत आळीतील तीनवर्षीय बालकावर कुत्र्यांनी हल्ला केल्याने चेहऱ्यावर गंभीर दुखापत झाल्याची घटना घडली. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले असून, पालिकेने मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
खारघर प्रभाग कार्यालयांतर्गत असलेल्या खारघर, तळोजा तसेच परिसरातील गावांत मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. शुक्रवारी (ता. १०) रात्री आठच्या सुमारास घराबाहेर खेळत असलेल्या तीनवर्षीय मुस्तफा अली या बालकावर कुत्र्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात मुस्तफा यांच्या ओठ आणि नाकावर जखमा झाल्या आहेत. मुलाच्या किंकाळ्या ऐकून कुटुंबीयांनी त्याची सुटका करून त्याला तत्काळ कळंबोली येथील एमजीएम रुग्णालयात दाखल केले; मात्र दुखापत गंभीर असल्यामुळे त्याला मुंबईतील नायर रुग्णालयात हलविण्यात आले. रुग्णालयात त्याच्या चेहऱ्यावर प्लॅस्टिक सर्जरी केल्याचे समजले.
गावातील सामाजिक कार्यकर्ते दस्तगीर पटेल म्हणाले, की पालिकेकडून श्वान निर्बीजीकरण तसेच लसीकरण मोहीम राबविली जात असल्याचे सांगितले जात आहे; मात्र गावात मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला असून पालिकेने तत्काळ बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. दरम्यान, सहा महिन्यांपूर्वी तळोजा फेज-१ वसाहतीमधील धनश्री या सोसायटीत आद्या सिंग या पाच वर्षांच्या मुलीवर कुत्र्यांनी हल्ला केल्याची घटना घडली होती.
