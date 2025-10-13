बुधवारी ठाण्यात पाणीबाणी
बुधवारी ठाण्यात ‘पाणीबाणी’
पिसे व टेमघर जलशुद्धीकरण केंद्रात दुरुस्तीची कामे
ठाणे, ता. १३ : ठाणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेत आवश्यक दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याने, येत्या बुधवारी (तारीख दिलेली नाही) शहराच्या काही भागांत पाणीपुरवठा १२ तासांसाठी पूर्णपणे बंद राहणार आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या पाणीपुरवठा योजनेतील पिसे व टेमघर जलशुद्धीकरण केंद्रांमधील उच्चदाब सबस्टेशनमध्ये ही कामे केली जाणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कंट्रोल पॅनेलची दुरुस्ती करणे, ट्रान्स्फॉर्मर ऑइल फिल्ट्रेशन करणे आणि इतर आवश्यक कामांचा समावेश आहे.
मे. स्टेम प्राधिकरणाच्या पाणीपुरवठा झोनिंग पद्धतीने पाणी मिळणाऱ्या घोडबंदर रोड, वर्तकनगर, ऋतुपार्क, जेल परिसर, गांधीनगर, रुस्तमजी, सिद्धांचल, समतानगर, सिद्धेश्वर, इंटरनिटी, जॉन्सन, कळव्याच्या काही भागांतील पाणीपुरवठा १२ तासांसाठी पूर्णपणे बंद राहील. या शटडाऊनमुळे पाणीपुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी पुढील १ ते २ दिवस पाणी कमी दाबाने येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा योग्य साठा करून ठेवावा आणि महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
शटडाऊनची वेळ आणि कालावधी :
शटडाऊनचा दिवस : बुधवार (बुधवारी, सकाळी ९ ते रात्री ९)
कालावधी : १२ तास (सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.