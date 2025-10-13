घरेलू कामगार महिलांचा सन्मान
घरेलू कामगार महिलांचा सन्मान
कल्याण, ता. १३ (वार्ताहर) : शिवसेना ठाणकर पाडा विभागीय शाखेतर्फे माजी नगरसेवक, उपशहरप्रमुख मोहन उगले यांच्याकडून घरेलू कामगार महिलांना दिवाळीनिमित्त फराळ, साडीवाटप करून सन्मान करण्यात आला. प्रभागातील सोसायट्यांना ओला व सुका कचरा वर्गीकरणासाठी दोन दोन कचऱ्याचे डस्टबिन देण्यात आले. शिवसेना जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे, महिला कल्याण शहर संघटक नेत्रा उगले, युवासेना जिल्हा चिटणीस वैभव भोईर यांच्या उपस्थितीत परिसरातील घरेलू कामगार महिलांना दिवाळीनिमित्त फराळ आणि साडी तसेच प्रभागातील सोसायटींना डस्टबिन वाटप करण्यात आले.
याप्रसंगी विभागप्रमुख अनंता पगार, महिला उपशहर संघटक कल्पना जमदाडे, युवासेना उपशहरप्रमुख मेघन सेल्फी, उपविभाग प्रमुख दिगंबर ठाणगे, महिला विभाग संघटक सुनिता मोरे, सुरेखा दिघे, शाखाप्रमुख नितीन कदम, महिला शाखा संघटक ज्योती पाटील, उपशाखा प्रमुख गणेश कुंभारकर, उमेश भुजबळ, विजय सिंह, संदीप पगारे, आशिष झाडे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी, शिवसैनिक, युवासैनिक, महिला आघाडी तसेच परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या वेळी जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे यांनी सांगितले की, पावसाळा आला की नवनवीन छत्री दिसतात त्याप्रमाणे आता प्रभागात फेऱ्या मारणारे दिसतील, त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका, विकासकामे करणारा एकमेव नगरसेवक मोहन उगले आहे. येणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीत आमची युती झाली तर ठीक, नाहीतर आम्ही एकटे लढू.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.