गोरेगाव पात्राचाळवासीयांच्या इमारतीचे प्लास्टर कोसळले
पत्राचाळ इमारतीचे प्लॅस्टर
पाहणीवेळीच कोसळले
कामाच्या दर्जाबाबत नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत गोरेगावच्या सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना घरे देण्यासाठी म्हाडाने उभारलेल्या इमारतींचे प्लॅस्टर कमकुवत झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, इमारतीचे रहिवासी, म्हाडा आधिकारी आणि कंत्राटदाराकडून संयुक्त पाहणी सुरू असतानाच एफ विंगच्या ११ मजल्यावरून प्लॅस्टर कोसळले. यापूर्वीही रविवारी के विंगची लिफ्ट दुसऱ्या माळ्यावरून तळमजल्यावर आदळली होती. त्यामुळे इमारतीच्या दर्जाबाबत सभासद रहिवाशांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
पत्राचाळीतील मूळ रहिवाशांना घरे देण्यासाठी म्हाडाने इमारती उभारल्या असून, त्याचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, इमारतींचे काम मजबूत नसल्याचे रहिवाशांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. घरांचा ताबा देण्याआधी इमारतीच्या कामाची संयुक्तपणे पाहणी करावी, असे न्यायालयाने आदेश दिले. त्यानुसार सोमवारी एल विंगची पाहणी सुरू असताना, एफ विंगच्या ११ व्या मजल्यावरून मोठे प्लॅस्टर खाली पडले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. दरम्यान, रविवारी के विंगची लिफ्ट दुसऱ्या मजल्यावरून तळमजल्यावर आदळली होती. त्या वेळी लिप्टमध्ये सहा लोक होते. अशा घटना वारंवार घडत असल्याने सभासदांकडून इमारतींच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असल्याचे सभासद संदीप शेजवळ यांनी सांगितले.
